Синоптик Елена Назарова поделилась прогнозом погоды на январь в Ростовской области

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Начальник Ростовского центра по гидрометеорологии Елена Назарова поделилась прогнозом погоды на январь в Ростовской области.В первую неделю января временами прогнозируются осадки. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3 градусов, при прояснениях может опуститься до -8 градусов. Днём воздух прогреется до -1 до +4 градусов. Во второй половине декады на севере региона ночью температура может опуститься до -13 градусов.Во вторую декаду января прогнозируется похолодание. Ночами температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, а при прояснениях может опуститься до -13...-18 градусов. Днем температура будет отпускаться до 0...-5 градусов. Также в этот период прогнозируют снег.В третью декаду месяца ночью температура воздуха может опуститься до -4-9 градусов, а в некоторых районах до -10-15 градусов. Днём температура составит -2-7 градусов. В некоторые дни возможны осадки.Среднемесячная температура воздуха будет выше нормы, а количество осадков — около или больше нормы.