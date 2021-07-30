Глава Роспотребнадзора потребовал ввести ограничения по COVID-19 в Ростовской области

Глава Роспотребнадзора Ростовской области потребовал ввести дополнительные ограничения по COVID-19. Об этом Евгений Ковале заявил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.Главный санврач сообщил, что в сложных условиях организация противоковидных мер требует на предприятиях с большим количеством сотрудников требует особого внимания. Аналогичная ситуация и на предпритиях беспрерывного цикла. По словам Евгения Ковалева, именно там заканчиваются многие циклы людей, который возвращаются из отпусков.- Необходимо провести оценку действующих мер на всех предприятиях, их анализ и усилить эту работу, - добавил глава регионального Роспотребнадзора.Он отметил, что в связи с крайне сложной и напряженной эпидобстановкой необходимо ввести дополнительные ограничения.- Надо совместно с органом власти, населением, предпринимательским сообществом четко выполнять все ограничительные мероприятия и максимально увеличивать количество привитых для создания устойчивого коллективного иммунитета, подытожил Евгений Ковалев.Губернатор Ростовской области сообщил, что документ с предложенными дополнительными мерами посмотрят еще раз. Когда он пройдет согласования, постановление подпишут.