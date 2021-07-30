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Глава Роспотребнадзора пригрозил студентам Ростовской области удалённым обучением

Глава Роспотребнадзора пригрозил студентам Ростовской области удалённым обучением

Глава Роспотребнадзора Евгений Ковалёв пригрозил студентам Ростовской области удалённым обучением. Чиновник заявил об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 2 августа.

По словам Ковалёва, студенты не спешат прививаться. По его мнению, руководители образовательных организаций проводит недостаточную работу по борьбе с инфекцией, агитация к вакцинации должна быть сильнее. Более того, если ситуация не изменится, студенты снова будут учиться дома.

- Именно эта возрастная группа прививается наиболее низкими темпами. Низкий коллективный иммунитет студентов и преподавателей - путь к дистанционному обучению. - поделился Евгений Ковалёв.

За последние сутки 6 578 жителей Ростовской области ввели первую дозу вакцины. Полностью прошли вакцинацию 7 406 человек за последние сутки и 769 тысяч - всего с начала пандемии. К сентябрю этого года в Ростовской области планируют привить 60% населения, а к октябрю - 80%

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