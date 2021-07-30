Глава Роспотребнадзора пригрозил студентам Ростовской области удалённым обучением

Глава Роспотребнадзора Евгений Ковалёв пригрозил студентам Ростовской области удалённым обучением. Чиновник заявил об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 2 августа.По словам Ковалёва, студенты не спешат прививаться. По его мнению, руководители образовательных организаций проводит недостаточную работу по борьбе с инфекцией, агитация к вакцинации должна быть сильнее. Более того, если ситуация не изменится, студенты снова будут учиться дома.- Именно эта возрастная группа прививается наиболее низкими темпами. Низкий коллективный иммунитет студентов и преподавателей - путь к дистанционному обучению. - поделился Евгений Ковалёв.За последние сутки 6 578 жителей Ростовской области ввели первую дозу вакцины. Полностью прошли вакцинацию 7 406 человек за последние сутки и 769 тысяч - всего с начала пандемии. К сентябрю этого года в Ростовской области планируют привить 60% населения, а к октябрю - 80%