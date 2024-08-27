В Ростовской области спустя неделю задержали сбежавшего заключенного

Фото: ГУФСИН РО

Спустя неделю после побега из колонии в Ростовской области был задержан 37-летний Николай Михайленко. Об этом сообщили в региональном ГУФСИН.Николай сбежал из колонии-поселения в Веселовском районе. Это исправительное учреждение не строгого режима, поэтому осужденным разрешали выходить за его пределы. 13 августа Николай днём пошёл в магазин, но не вернулся вовремя. Его нашли только через неделю в Каменске-Шахтинском, примерно в 200 километрах от колонии.Портал DonDay сообщает со ссылкой на источник, что Николай жил в Каменском районе до заключения. У его родственника возникли проблемы со здоровьем, и он решил сбежать из колонии, чтобы навестить его.В колонии № 8 мужчина отбывал наказание за кражу сроком два года. За побег из колонии-поселения ему грозит дополнительное уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до четырёх лет.