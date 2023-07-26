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В Ростове-на-Дону задержали заключенного колонии, сбежавшего месяц назад

В Ростове-на-Дону задержали заключенного колонии, сбежавшего месяц назад
В Ростове задержали 35-летнего заключенного, сбежавшего из колонии. Григория Бабенко разыскивали больше месяца. Как сообщили в ГУФСИН по Ростовской области, найти мужчину удалось в ночь на 26 июля.

Григорий жил в Ростове-на-Дону. Три года назад его осудили за кражу и умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Суд отправил его в колонию-поселение №8 (поселок Сладковский Веселовского района). Утром Григорий отправился на работу, а после смены не вернулся обратно. Сотрудники режимного учреждения объявили его в розыск.

Больше месяца местонахождение сбежавшего заключенного оставалось неизвестным. Ночью 26 июля удалось его задержать в Пролетарском районе Ростова. Возможно, мужчина находился у себя дома или у знакомых.

- Осужденный помещен в изолятор для проведения процессуальных действий. За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до 4 лет лишения свободы уже в колонии общего, либо строгого режима, - уточнили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области.
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