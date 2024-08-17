В Ростовской области из колонии-поселения сбежал 37-летний заключенный
Из колонии-поселения № 8 в Веселовском районе Ростовской области сбежал осужденный.
Инцидент произошел 13 августа. Согласно информации от сотрудников регионального ГУФСИН, 37-летний Николай Михайленко не вернулся в исправительное учреждение после посещения магазина с продуктами в установленное время.
Осуждённый отбывал наказание по статье «Кража» на срок два года.
Приметы Николая Михайленко: рост - 175-180 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, лицо овальное, шрам на внутренней стороне левой руки выше кисти.
В момент побега был в темно-синей рубашке с длинными рукавами и белыми вертикальными полосами, в длинной кофте сверху. Обут в темные шлепки, носил серую сумку через плечо.
Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого или вы видели его, просьба сообщить в ГУФСИН России по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 249-82-10, 210-25-61 или в полицию.