Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области из колонии-поселения сбежал 37-летний заключенный

В Ростовской области из колонии-поселения сбежал 37-летний заключенный
Из колонии-поселения № 8 в Веселовском районе Ростовской области сбежал осужденный.

Инцидент произошел 13 августа. Согласно информации от сотрудников регионального ГУФСИН, 37-летний Николай Михайленко не вернулся в исправительное учреждение после посещения магазина с продуктами в установленное время.

Осуждённый отбывал наказание по статье «Кража» на срок два года.

Приметы Николая Михайленко: рост - 175-180 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, лицо овальное, шрам на внутренней стороне левой руки выше кисти.

В момент побега был в темно-синей рубашке с длинными рукавами и белыми вертикальными полосами, в длинной кофте сверху. Обут в темные шлепки, носил серую сумку через плечо.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого или вы видели его, просьба сообщить в ГУФСИН России по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 249-82-10, 210-25-61 или в полицию.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.