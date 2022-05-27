В Багаевском районе задержали заключенного, сбежавшего из колонии-поселения

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В Багаевском районе Ростовской области задержали заключенного, который сбежал из колонии-поселения. Мужчина сначала отправился к родственникам, но побоялся, что его могут найти. В итоге его нашли в камышах в поселке Отрадном.Мужчину осудили в середине апреля 2022 года, а в мае следующего года он уже должен был выйти на свободу. Теперь 36-летнему Сергею грозит срок за побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи.Напомним, осужденный сбежал 28 мая во время медосмотра. Когда другие зеки проходили флюорограмму, Сергей сбежал из больницы. Он решил, что больше не хочется находиться в режимном учреждении в поселке Садковском.