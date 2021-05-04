В Ростовской области снова подскочил коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области снова вырос коэффициент распространения коронавируса. Несколько месяцев он держался на значении 0,99 и лишь за последнюю неделю постепенно снизился до 0,96. По данным на 7 мая, этот показатель подскочил до 0,98.Диагноз подтвердился еще у 210 жителей донского региона. Среди новых заболевших оказалась молодежь от 18 до 45 лет (61 человек), люди в возрасте от 46 до 65 лет (78 человек) и пенсионеры от 66 до 79 лет (47 человек). Вирус не пощадил даже стариков и детей. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 11 дончан старше 80 лет и 13 несовершеннолетних.Всего за период пандемии инфекцию обнаружили у 89 492 человек. К сожалению, врачам удалось спасти не всех пациентов. За минувшие сутки вирус забрал жизни 12 человек в возрасте от 60 до 92 лет. С начала пандемии скончались 4 118 пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.