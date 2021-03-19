На Дону коэффициент распространения коронавируса подскочил до 0,97

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 снова начал расти. За сутки с 22 по 23 марта он увеличился до 0,97. Это значит, что до самоизоляции один инфицированный может заразить как минимум одного здорового.При этом ежедневное число заболевших достигло минимальных значений за последние несколько месяцев. За прошедшие 24 часа диагноз подтвердился у 239 жителей донского региона. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет. Всего с начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 78 911 человек. Из них 3 425 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть вирус. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями. За минувшие сутки COVID-19 унес жизни трех женщин в возрасте от 82 до 88 лет и восьми мужчин от 60 до 84 лет.