В Ростовской области за сутки коронавирус подхватили 14 детей

В Ростовской области коронавирусную инфекцию подхватили еще 242 человека. По данным на 16 апреля, большинство из них - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории медики зафиксировали 102 случая заболевания (42,2%). На втором месте оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 71 человек, или 29,3%. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет выявили 48 новых пациентов с COVID-19, что составляет 19,8% всех зараженных. Положительные результаты тестов на опасный вирус получили семь пожилых дончан старше 80 лет (2,9%) и 14 детей (5,8%).Общее число людей с коронавирусом за минувшие сутки увеличилось до 84 677. Вместе с этим вырос и показатель заболевших. Теперь он составляет 2 015 на 100 тысяч жителей донского региона. А коэффициент распространения COVID-19 остается на прежнем значении - 0,99.Растет и количество летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус унес жизни 16 человек. По информации областного правительства, всего за период пандемии скончались 3 868 человек.