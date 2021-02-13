Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области снова снизился

В Ростовской области снова начал снижаться коэффициент распространения COVID-19. Он упал до 0,95. Показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на восемь единиц. За сутки с 14 по 15 февраля он достиг 1 643 на 100 тысяч населения.Вместе с коэффициентом идет на спад и ежедневное количество зараженных дончан. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 337 человек. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет - 137 человек, или 40,7%. Немного меньше инфицированных оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории специалисты зафиксировали 88 случаев заражения (26,1%). Коронавирус подхватили 62 пенсионера от 66 до 79 лет и 26 пожилых дончан старше 80 лет. Также инфекцию обнаружили у 24 детей, что составляет 7,1%.С начала пандемии вирус подхватили 69 025 человек. Из них 2 943 врачам не удалось спасти. По информации правительства области, все умершие страдали хроническими сопутствующими заболеваниями.