В Ростовской области сняли карантин после бешенства у кошки
В Цимлянском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Ограничения действовали на территории хутора Железнодорожный.
В начале декабря местные жители обнаружили на улице Советской труп кошки. Специалисты отправили павшее животное на экспертизу. Результат оказался неутешительным — у четвероногого было диагностировано бешенство.
Почти два с половиной месяца в хуторе было запрещено проводить ярмарки, перевозить животных и снимать шкуры.