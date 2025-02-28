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В Ростовской области сняли карантин после бешенства у кошки

В Ростовской области сняли карантин после бешенства у кошки
В Цимлянском районе Ростовской области сняли карантин по бешенству. Ограничения действовали на территории хутора Железнодорожный.

В начале декабря местные жители обнаружили на улице Советской труп кошки. Специалисты отправили павшее животное на экспертизу. Результат оказался неутешительным — у четвероногого было диагностировано бешенство.

Почти два с половиной месяца в хуторе было запрещено проводить ярмарки, перевозить животных и снимать шкуры.
Фото: Ростов.Ру
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