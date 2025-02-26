На севере Ростовской области спустя 11 месяцев сняли карантин по бешенству

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В Миллеровском районе сняли карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение было опубликовано 25 февраля на портале правовой информации.Ограничения действовали 11 месяцев в слободе Колодезе, а также в хуторах Шиловка и Теплицком. Меры ввели после обнаружения лисицы, заболевшей бешенством.Почти год на указанной территории было запрещено лечить и перевозить животных. Фермерам не разрешали устраивать сельскохозяйственные ярмарки, а охотникам — добывать зверей.