В небе над Ростовской областью сбили 47 беспилотников

Фото: Rostov.ru

Над Ростовской областью в небе сбили 47 беспилотников. Информацию об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.Согласно последним данным, также уничтожены один БПЛА над Белгородской, один - над Воронежской и один - над Смоленской областями. Еще восемь беспилотников - над Краснодарским краем, семнадцать беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.- В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности. Все ландшафтные пожары оперативно потушили, - сообщил Василий Голубев.