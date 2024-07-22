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В небе над Ростовской областью сбили 47 беспилотников

В небе над Ростовской областью сбили 47 беспилотников
Над Ростовской областью в небе сбили 47 беспилотников. Информацию об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.

Согласно последним данным, также уничтожены один БПЛА над Белгородской, один - над Воронежской и один - над Смоленской областями. Еще восемь беспилотников - над Краснодарским краем, семнадцать беспилотников над акваториями Черного и Азовского морей.

- В результате падения обломков никто не пострадал. На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности. Все ландшафтные пожары оперативно потушили, - сообщил Василий Голубев.
Фото: Rostov.ru
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