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Над акваторией Азовского моря сбили 13 БПЛА

Над акваторией Азовского моря сбили 13 БПЛА
Над акваторией Азовского моря сбили 13 БПЛА. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ 6 февраля.

По данным ведомства, за прошедшую ночь над территорией страны были уничтожены 28 беспилотников. В Ростовской области сбили восемь БПЛА. Система противовоздушной обороны сработала в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

Кроме того, были уничтожены шесть беспилотников над территорией Краснодарского края и один — над Астраханской областью.
Фото: Дондей
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