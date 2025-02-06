Фото: Дондей

Над акваторией Азовского моря сбили 13 БПЛА. Информацию об этом сообщили в Минобороны РФ 6 февраля.По данным ведомства, за прошедшую ночь над территорией страны были уничтожены 28 беспилотников. В Ростовской области сбили восемь БПЛА. Система противовоздушной обороны сработала в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.Кроме того, были уничтожены шесть беспилотников над территорией Краснодарского края и один — над Астраханской областью.