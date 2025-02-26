Минобороны РФ: над акваторией Азовского моря сбили восемь беспилотников

Фото: Rostov.ru

Над Азовским морем уничтожили восемь беспилотников. Атаку отразили силами ПВО в ночь на 26 февраля.Кроме того, сбиты еще 120 беспилотников на территории РФ. В Том числе: 83 бкспилотника в Краснодарском крае, 30 беспилотников - над территорией Республики Крым, пять БПЛА - над акваторией Черного моря, по одному беспилотнику над Брянской и Курской областями.Напомним, ночью 22 февраля силы ПВО сбили над Ростовской областью один беспилотник. Дрон уничтожили под Каменском-Шахтинским. Также под удар попала Воронежская область. На ее территории также сбили один летательный аппарат.