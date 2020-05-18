В Ростовской области с начала карантина без работы остались 36 тысяч человек

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За время введения режима ограничений и самоизоляции в Ростовской области в качестве безработных зарегистрировали 36 тысяч человек. Данные озвучил начальник управления региональной службы занятости Сергей Григорян во время брифинга 20 мая.В ближайшие три месяца ряды безработных пополнят ещё 3 700 человек. Такое количество сотрудников планируют сократить региональные предприятия.Дончане, лишившиеся работы после 1 марта, могут рассчитывать на максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Эта категория жителей области будет получать выплаты в апреле, мае и июне. Однако расчёт производится индивидуально, и конечная сумма может отличаться.Всего на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 49 тысяч безработных. Региональная база же насчитывает 41 600 вакансий. Однако быстро трудоустроиться удается не всем безработным.По словам Сергея Григоряна, вакансии распределены по городам и специальностям. При этом не всегда квалификационный состав безработных соответствует составу вакансий.