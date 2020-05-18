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В Ростовской области с начала карантина без работы остались 36 тысяч человек

В Ростовской области с начала карантина без работы остались 36 тысяч человек
Фото: news.myseldon.com
За время введения режима ограничений и самоизоляции в Ростовской области в качестве безработных зарегистрировали 36 тысяч человек. Данные озвучил начальник управления региональной службы занятости Сергей Григорян во время брифинга 20 мая.

В ближайшие три месяца ряды безработных пополнят ещё 3 700 человек. Такое количество сотрудников планируют сократить региональные предприятия.

Дончане, лишившиеся работы после 1 марта, могут рассчитывать на максимальное пособие в размере 12 130 рублей. Эта категория жителей области будет получать выплаты в апреле, мае и июне. Однако расчёт производится индивидуально, и конечная сумма может отличаться.
- Выплаты по безработице осуществляются регулярно, но не единожды в месяц, - пояснил Григорян. - Деньги выплачиваются несколько раз в месяц пропорционально тем дням, когда человек имел официально статус безработного.

Всего на сегодняшний день в Ростовской области зарегистрировано 49 тысяч безработных. Региональная база же насчитывает 41 600 вакансий. Однако быстро трудоустроиться удается не всем безработным.

По словам Сергея Григоряна, вакансии распределены по городам и специальностям. При этом не всегда квалификационный состав безработных соответствует составу вакансий.
- Мы стараемся приблизить эти позиции с помощью обучения и переобучения, – добавил руководитель региональной службы занятости.

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