Более 15 тысяч дончан в апреле подали заявление о признании их безработными
Фото: otv-media.ru
В региональную службу занятости в апреле поступило более 15 тысяч обращений от жителей, которые просят признать их безработными. Об этом сообщил начальника управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян на брифинге 22 апреля.
- С начала введения режима самоизоляции, с 9-10 апреля, дистанционно подали заявления на постановку на учёт в качестве безработных более 15 тысяч человек. Решение принимается не позднее 11 дня с момента получения заявления. Таким образом, на сегодняшний день по 2,5 тысячам обращений уже принято решение о регистрации, - пояснил Сергей Григорян. - Мы прогнозируем, что ежедневно на учёт будем ставить 1 – 1,5 человек.
Всего на данный момент в Ростовской области зарегистрировано 20 тысяч безработных. По словам Григоряна, это ненамного выше показателя прошлого года в этот же период.
Чиновник добавил, что встать на учёт в качестве безработного можно дистанционно через сайт «Работа в России». Для регистрации на ресурсе необходим пароль от сайта Госуслуг.