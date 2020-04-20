Более 15 тысяч дончан в апреле подали заявление о признании их безработными

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В региональную службу занятости в апреле поступило более 15 тысяч обращений от жителей, которые просят признать их безработными. Об этом сообщил начальника управления государственной службы занятости Ростовской области Сергей Григорян на брифинге 22 апреля.Всего на данный момент в Ростовской области зарегистрировано 20 тысяч безработных. По словам Григоряна, это ненамного выше показателя прошлого года в этот же период.Чиновник добавил, что встать на учёт в качестве безработного можно дистанционно через сайт «Работа в России». Для регистрации на ресурсе необходим пароль от сайта Госуслуг.