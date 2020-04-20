Потерявшие с 1 марта работу дончане будут получать повышенное пособие

Отдельная группа дончан, оставшихся без работы, будет получать повышенное пособие. Об этом 22 апреля во время брифинга сообщил начальник управления государственной службы занятости населения Сергей Григорян.Максимальную сумму выплатят тем, кто стал безработным и стал на учёт в период с 1 марта. Они будут с апреля по июнь 2020 года получать по 12 130 рублей в месяц. К тому же за каждого несовершеннолетнего ребёнка им начислят по 3 тысячи рублей. Такие меры связаны с тем, что в период пандемии практически невозможно найти работу, учитывая, что многие предприятия не функционируют и уже находятся на грани банкротства.Сергей Григорян отметил, что те, кто потерял работу до 1 марта, будут получать пособие согласно законодательству. Сумму рассчитают в процентном соотношении в зависимости от зарплаты на прошлом месте работы.