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В ходе СВО пропал боец из Челябинска, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал боец из Челябинска, служивший в Ростовской области
В зоне проведения спецоперации бесследно исчез 50-летний боец из Челябинска. Последний раз Виктор Пастухов связывался с родственниками 24 апреля.

Мужчина закреплен за воинской частью 78568 в городе Миллерово Ростовской области. На СВО боец выполнял задание в Авдеевке. Оттуда он сделал свой последний звонок. С тех пор больше двух месяцев о местонахождении Виктора ничего не известно.

В случае, если вы обладаете информацией о судьбе Виктора Пастухова, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: социальные сети
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