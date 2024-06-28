В ходе СВО пропал боец из Челябинска, служивший в Ростовской области

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В зоне проведения спецоперации бесследно исчез 50-летний боец из Челябинска. Последний раз Виктор Пастухов связывался с родственниками 24 апреля.Мужчина закреплен за воинской частью 78568 в городе Миллерово Ростовской области. На СВО боец выполнял задание в Авдеевке. Оттуда он сделал свой последний звонок. С тех пор больше двух месяцев о местонахождении Виктора ничего не известно.В случае, если вы обладаете информацией о судьбе Виктора Пастухова, сообщите в военкомат или полицию.