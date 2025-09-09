ШОК: Река Дон в Ростове обмелела до критических отметок

Фото: Дондей.

В Ростове-на-Дону экстремально обмелел Дон. В начале сентября на прогулке ростовчане вместо красивой реки увидели загрязнённое дно, покрытое илом и растительностью.На фото видно, что река отступила от своих берегов, обнажив песчаное дно. Река так обмелела, что по дну можно было пройти несколько сотен метров вглубь.Уменьшение уровня воды в реке может привести к серьёзным последствиям. Многие виды растений и животных, обитающих в реке, могут столкнуться с угрозой вымирания. Местные жители также могут столкнуться с проблемами в сельском хозяйстве и водоснабжении.Министерство природных ресурсов ранее сообщило, что реки в Ростовской области значительно обмелели. Причиной этого стало отсутствие весеннего половодья, которое обычно наполняет реки водой.