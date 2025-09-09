Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

ШОК: Река Дон в Ростове обмелела до критических отметок

ШОК: Река Дон в Ростове обмелела до критических отметок

В Ростове-на-Дону экстремально обмелел Дон. В начале сентября на прогулке ростовчане вместо красивой реки увидели загрязнённое дно, покрытое илом и растительностью.

На фото видно, что река отступила от своих берегов, обнажив песчаное дно. Река так обмелела, что по дну можно было пройти несколько сотен метров вглубь.

Уменьшение уровня воды в реке может привести к серьёзным последствиям. Многие виды растений и животных, обитающих в реке, могут столкнуться с угрозой вымирания. Местные жители также могут столкнуться с проблемами в сельском хозяйстве и водоснабжении.

Министерство природных ресурсов ранее сообщило, что реки в Ростовской области значительно обмелели. Причиной этого стало отсутствие весеннего половодья, которое обычно наполняет реки водой.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.