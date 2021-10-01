Из-за сильного ветра река Дон обмелела

Из-за сильного восточного ветра обмелели Азовское море, а также реки Дон и Миус. Об отгонном явлении в Таганроге стало известно 4 октября. По словам специалистов, оно продлится в ближайшую неделю.Обмеление может стать причиной перебоев с водоснабжением в городе у моря. Уже сейчас отметки водозабора держатся на нижнем уровне, поэтому жителям Таганрога рекомендуют заранее запастись водой.Местному населению не привыкать к подобным проблемам. Запасы воды им приходится делать едва ли не каждую неделю. Помимо частых перебоев с водоснабжением, горожане возмущены посторонними запахами воды. По словам жителей Таганрога, вода из крана постоянно воняет чем-то тухлым, а на вкус отдает рыбой.