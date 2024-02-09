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В Ростовской области прошли похороны 18-летнего бойца, погибшего в зоне СВО

В Ростовской области прошли похороны 18-летнего бойца, погибшего в зоне СВО
В Ростовской области прошли похороны 18-летнего бойца, который погиб в зоне СВО. В последний путь Антона Кудинова проводили 6 февраля в городе Волгодонске.

Панихиду провели в Кафедральном соборе Рождества Христова на улице Карла Маркса. С погибшим парнем простились близкие, друзья и просто неравнодушные люди.

У Антона были проблемы со здоровьем. В 2013 году его зачислили в первый класс школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В 2023-м он выпустился из учреждения и пошел добровольцем в ряды Вооруженных Сил РФ.

Боец был смертельно ранен на территории ЛНР 14 января. Парень не дожил до своего 19-летия две недели.
Фото: Волгодонская школа-интернат «Восхождение»
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