На Дону простились с добровольцем, погибшем во время спецоперации

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В Ростовской области простились с 45-летним добровольцем, погибшем во время спецоперации. Олега Штехно проводили в последний путь 3 июня в городе Донецке.Бойца отпели в Успенском храме поселка Гундоровского. Похороны прошли на кладбище Чугунка со всеми воинскими почестями. Хоронили мужчину в закрытом цинковом гробу. Проститься пришли родные, близкие, знакомые и соседи.Олег Штехно был первым добровольцем из Донецка, который погиб при исполнении долга. В апреле там похоронили еще двух военных –десантника Евгения Реутова и стрелка Александра Матвейшина. Всего в Ростовской области погибли десятки солдат. Многие из них - младше 30 лет.