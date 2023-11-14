В Донецке 17 ноября похоронят штурмовика, погибшего в зоне спецоперации

Фото: газета Новость.

В городе Донецке Ростовской области состоятся похороны 33-летнего местного жителя, погибшего во время проведения СВО. Церемония прощания с Антоном Резеповым пройдет 17 ноября.Горожанин командовал штурмовой бригадой, участвовал в боях в Волновахском районе ДНР. В поселке Водяное 11 октября бойцы начали штурм. Недалеко взорвался боеприпас, и Антона ранило осколками. Травмы оказались несовместимы с жизнью.Тело бойца передали родным в город Донецк. По информации местной газеты «Новость», отпевать Антона будут 17 ноября в 15:00. Родные, близкие, друзья и неравнодушные земляки проводят героя в последний путь. После панихиды в Димитровской часовне мужчину с воинскими почестями похоронят на кладбище Чугунка.