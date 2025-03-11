Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростовской области пропал 83-летний мужчина. С 10 марта нет никаких сведений о местонахождении Владимира Дерия.Пенсионер проживает в СНТ «Автомобилист», Мясниковский район. В тот день он вышел из дома и не вернулся. Родственники обеспокоились, когда он перестал выходить на связь, и обратились в полицию. К поискам также присоединились волонтеры.Рост Владимира составляет около 165–170 см, он худощавого телосложения. У него седые волосы и серо-зеленые глаза.В последний раз его видели одетым в черную куртку, темно-синий жилет, серые брюки, галоши и темно-синию шапку.Если вы обладаете информацией о местонахождении Владимира Дерия, сообщите об этом по телефону: 8 800 550-10-54 или 112.