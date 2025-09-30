Эксперт рассказал, как можно оспорить штраф за непристегнутый ремень безопасности

Фото: DonDay

Жители Донского региона смогут оспорить штраф ГИБДД за непристегнутый ремень безопасности. Об этом рассказал адвокат из Ростова Наталья Репецкая.Ошибки на камерах фотовидеофиксации нередки. Техника не всегда точно распознаёт, пристёгнут ли водитель. Особенно если цвет ремня сливается с одеждой или машина имеет праворульное управление.Как рассказала Наталья, в среднем около 20% водителей пытаются оспорить такие штрафы. С 2021 года в Четвертый кассационный суд поступило около 15–20 подобных дел, из которых только два были возвращены на повторное рассмотрение.По словам эксперта, каждое дело индивидуально, успех зависит от того, насколько грамотно собрана доказательная база. При наличии хороших доказательств можно рассчитывать на отмену штрафа.Если вы получили штраф и уверены, что пристегнулись, его можно оспорить лично или через Госуслуги в течение 10 дней, приложив собранные доказательства. Как подчеркнула Наталья Репецкая, у водителя на руках должны быть само постановление, кадры с видеорегистратора, где видно водителя в салоне. Также можно сделать запрос оригинала фото камеры автоматической фиксации, предоставить показания свидетелей или пассажиров, а также иные доказательства.Жалобу рассматривают до 10 дней, статус можно отслеживать в личном кабинете. При необходимости могут потребовать дополнительные документы.Если вина водителя не подтвердится, штраф могут отменить.Напомним, что размер штрафа - 1 500 рублей. Постановление должно прийти в течение 60 дней, иначе штраф считается недействительным.