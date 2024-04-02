Фото: ЛизаАлерт

В Ростове без вести пропал 89-летний мужчина. О местонахождении Константина Яшова ничего не известно со 2 апреля.В этот день пенсионер ушел из дома и не вернулся. Пожилой мужчина перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам.Согласно ориентировкам, рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины седые волосы и серо-голубые глаза.Пенсионера в последний раз видели одетым в бежевую куртку, серые штаны. Обут он был в серые кроссовки.Если вам что-то известно о местонахождении Константина Яшова, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.