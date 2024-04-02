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В Ростове без вести пропал 89-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 89-летний мужчина
В Ростове без вести пропал 89-летний мужчина. О местонахождении Константина Яшова ничего не известно со 2 апреля.

В этот день пенсионер ушел из дома и не вернулся. Пожилой мужчина перестал выходить на связь с близкими. Обеспокоенные родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам.

Согласно ориентировкам, рост пропавшего составляет 175 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины седые волосы и серо-голубые глаза.

Пенсионера в последний раз видели одетым в бежевую куртку, серые штаны. Обут он был в серые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Константина Яшова, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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