За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные участвовали в тушении трех природных и трех техногенных возгораний.

Помимо этого, спасателей привлекали к ликвидации последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

Например, на трассе Ростов - Волгодонск загорелось сразу несколько автомобилей. По имеющейся информации, «Форд Фокус» выехал на встречную полосу у хутора Пустошкина. На скорости он столкнулся с «ГАЗелью». От удара «ГАЗель» завалилась на бок, а «Форд» продолжил движение. Иномарка врезалась в «КамАЗ». В результате аварии водитель «Форда» погиб.

За 29 сентября были задействованы 96 специалистов и 24 единицы пожарной техники.

Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности 30 сентября. Так, пожароопасность пятого класса прогнозируется местами в северо-восточных, северо-западных, центральных и юго-восточных районах. А пожароопасность четвертого класса действует местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
