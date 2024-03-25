В Ростове-на-Дону без вести пропал 33-летний мужчина

Фото: Лиза Альтер

В Ростове-на-Дону пропал 33-летний мужчина. Владимир Шеревер не выходил на связь с родственниками с 21 марта.В этот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Родственники долгое время не могли связаться с Владимиром, поэтому забили тревогу и обратились за помощью в полицию. К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры.Рост Владимира составляет 170 см, он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.В день исчезновения он был одет в белую ветровку, черную футболку и черные брюки.Всем, кто видел мужчину на фото или знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 112.