Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове-на-Дону без вести пропал 33-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 33-летний мужчина
В Ростове-на-Дону пропал 33-летний мужчина. Владимир Шеревер не выходил на связь с родственниками с 21 марта.

В этот день мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Родственники долгое время не могли связаться с Владимиром, поэтому забили тревогу и обратились за помощью в полицию. К поискам пропавшего мужчины подключились волонтеры.

Рост Владимира составляет 170 см, он худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

В день исчезновения он был одет в белую ветровку, черную футболку и черные брюки.

Всем, кто видел мужчину на фото или знает о его местонахождении, просьба позвонить по телефону: 112.
Фото: Лиза Альтер
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.