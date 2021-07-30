В Ростовской области продолжает распространяться индийский штамм COVID-19. Об этом 2 августа рассказал глава донского Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.По словам чиновника, ситуация в регионе крайне сложная. Новый мутирующий вирус гораздо опаснее. Он распространяется агрессивнее и сильнее борется с иммунитетом.- Все проведенные анализы на поиск конкретных штаммов указывают, что циркулировать в области продолжает только индийский штамм, - поделился Евгений Ковалев.Напомним, с 29 июля ежедневный прирост заболевших перевалил за 400 инфицированных в день, став рекордным за весь период пандемии. Сейчас он продолжает расти. За последние сутки в области выявили 438 случаев заражения. Нарастающим итогом число людей с положительным ПЦР-тестом достигло 110 493 человек.