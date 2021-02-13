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На Дону выявили 35 человек с подозрением на британский штамм COVID-19

На Дону выявили 35 человек с подозрением на британский штамм COVID-19
В Ростовской области специалисты выявили 35 человек с подозрением на британский штамм коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба 16 февраля.

Для авиасообщения с аэропортом Платов расширили перечень стран. Помимо Турции, Армении, Танзании и Таджикистана, добавились рейсы в АОЭ, Киргизию, Молдавию, Белоруссию. В связи с этим усилены мониторинг и работы по выявлению людей, возможно, занесших британский штамм или грипп.

- Все большее количество людей уезжают за границу, - объяснил Евгений Ковалев. - Возвращаясь, они могут привезти с собой болезни, помимо COVID-19. Чем больше люди будут летать за границу, тем больше эта вероятность.

В настоящее время специалисты выявили 35 дончан, возможно, занесших британский штамм на территорию Ростовской области. По словам руководителя Роспотребнадзора, все они обследованы. Наличие британского штамма пока ни у одного не подтвердилось.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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