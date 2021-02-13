На Дону выявили 35 человек с подозрением на британский штамм COVID-19

В Ростовской области специалисты выявили 35 человек с подозрением на британский штамм коронавируса. Об этом рассказал главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба 16 февраля.Для авиасообщения с аэропортом Платов расширили перечень стран. Помимо Турции, Армении, Танзании и Таджикистана, добавились рейсы в АОЭ, Киргизию, Молдавию, Белоруссию. В связи с этим усилены мониторинг и работы по выявлению людей, возможно, занесших британский штамм или грипп.- Все большее количество людей уезжают за границу, - объяснил Евгений Ковалев. - Возвращаясь, они могут привезти с собой болезни, помимо COVID-19. Чем больше люди будут летать за границу, тем больше эта вероятность.В настоящее время специалисты выявили 35 дончан, возможно, занесших британский штамм на территорию Ростовской области. По словам руководителя Роспотребнадзора, все они обследованы. Наличие британского штамма пока ни у одного не подтвердилось.