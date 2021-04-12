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У девяти жителей Ростовской области обнаружили британский штамм коронавируса

У девяти жителей Ростовской области обнаружили британский штамм коронавируса
В Ростовской области девять человек заболели британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом рассказал на заседании штаба главный санврач региона Евгений Ковалёв 13 апреля.

- Мы проводим мониторинг изменчивости циркулирующих штаммов. На сегодняшний день можно отметить, что на Дону выявлено девять таких случаев, - отметил глава Роспотребнадзора. - Все изменённые - мутанты. Это британская линия.

Евгений Ковалёв добавил, что по два случая заражения специалисты зарегистрировали в Шахтах и Таганроге, по одному - в Ростове-на-Дону, Каменске, Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском районах. Примечательно, что ни один из пациентов не выезжал за пределы России. Поэтому, по мнению главного санврача области, в регионе ещё рано снимать все ковидные ограничения.

Напомним, британский штамм коронавируса - это вариант вируса, который накопил несколько мутаций. В результате этого значительно повысилась его заразность.

Теги: коронавирус в Ростовской области

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