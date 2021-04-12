У девяти жителей Ростовской области обнаружили британский штамм коронавируса

В Ростовской области девять человек заболели британским штаммом коронавирусной инфекции. Об этом рассказал на заседании штаба главный санврач региона Евгений Ковалёв 13 апреля.Евгений Ковалёв добавил, что по два случая заражения специалисты зарегистрировали в Шахтах и Таганроге, по одному - в Ростове-на-Дону, Каменске, Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском районах. Примечательно, что ни один из пациентов не выезжал за пределы России. Поэтому, по мнению главного санврача области, в регионе ещё рано снимать все ковидные ограничения.Напомним, британский штамм коронавируса - это вариант вируса, который накопил несколько мутаций. В результате этого значительно повысилась его заразность.