В Ростовской области выявили новый опасный штамм коронавируса
В Ростовской области медики обнаружили новый штамм коронавируса. Индийский COVID-19 подхватили пять дончан. Об этом сообщил главный санврач региона Евгений Ковалев во время заседания оперштаба 22 июня.
По словам руководителя Роспотребнадзора Ростовской области, новые штаммы коронавируса обнаружили в 23 муниципалитетах. Медики зафиксировали 43 случая заболевания британским штаммом, пять - индийским и один - южно-африканским.
Индийский штамм особенно опасен. Состояние человека, заболевшего им, стремительно ухудшается. Вирус приводит к тяжелой форме и осложнениям намного быстрее, чем обычный COVID-19. Инфекция проникает в клетки, не разрушая их, поэтому она становится устойчива к антителам. Кроме того, индийский штамм намного заразнее других мутирующих видов.
По состоянию на 8 июня, мутирующим видом коронавируса болели 40 человек из 19 городов и районов области. За две недели число инфицированных пополнили девять жителей региона.
Наличие индийского штамма в Ростовской области стало одной из главных причин, по которой могут вернуть ограничения. По словам министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в Ростове, как и в других мегаполисах, необходимо ужесточить карантинные меры.