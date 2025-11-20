В Ростовской области после сильной бури будет спокойная геомагнитная обстановка

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

На территории Ростовской области ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку после недавних сильных бурь. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Напомним, что выброс солнечной энергии, достигший Земли 13 ноября, вызвал сильнейшие магнитные бури на планете. Уровень оценивали в G4 (очень сильная буря), почти доходящий до G5 (экстремально сильная буря). Магнитный шторм продолжался почти двое суток. При этом ученые изначально ожидали, что выброс не затронет Землю.Затем Солнце выбросило огромное облако плазмы, которое также не было на траектории планеты изначально, но в итоге задело ее по касательной 16 ноября.По состоянию на 20 ноября обстановка наконец успокоилась.— За прошедшие сутки геомагнитная обстановка спокойная, а вспышечная активность слабо повышенная. То же самое прогнозируется на ближайшие сутки, — добавили в Лаборатории солнечной активности, — отметили в телеграм-канале Лаборатории.По данным ученых, ближайшая магнитная буря будет в конце месяца — 25-26 ноября.