В Ростове пройдут массовые отключения электричества днем 20 ноября

Фото: Ростов.ру

В Ростове пройдут массовые отключения электричества. Об этом сообщили на сайте «Донэнерго».Отключения связаны с плановым техническим обслуживанием оборудования 20 ноября.С 9:00 до 17:00 не будет света в следующих домах: проспект Космонавтов, 1/26, 1/Б; улица Капустина, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1; парк «Дружба»; улица Юфимцева, 4, 6, 8, 12; улица Комсомольская, 79/5, 82, 89; 45-я Линия, 20, 80; Чистопольская, 2–22, 3–7; Смены, 21–23; Раздорская, 1–9; переулок Джамбульский, 2–18, 1–13; Грушевский, 1–11, 2–10; улица Нансена, 48–56; Фёдора Зявкина, 9–23, 14–22; Пермская, 23–25.С 9:00 до 12:00 без электричества останутся жители домов по проспекту Коммунистическому, 23/3, 25/1, 23, 23/4, 23/1, 23/2, 25 и улице 2-й Краснодарской, 78/3.С 13:00 до 17:00 отключение затронет проспект Коммунистический, 25/2, 25, 25/3, 23/5 и улицу 2-ю Краснодарскую, 78/3.Кроме того, с 10:00 до 13:00 света не будет в центре города: переулок Университетский, 21, 30, 32; улица Петровская, 38; переулок Кольцовский, 5/7; улица Социалистическая, 140, 144–146, 150–154, 160.С 9:00 до 15:00 отключения коснутся домов на улице Красноармейской, 141/128 и Города Волос, 112/130.