Кассационный суд рассмотрит дело о пожаре на Театральном спуске в Ростове

В Ростове пожар на Театральном спуске стал самым громким происшествием в городе. Уголовным делом трагедии теперь займется кассационный суд в Краснодаре. Сторона защиты подала кассационную жалобу на решение Ростовского областного суда.

Пожар на Театральном спуске произошел 21 августа 2017 года. Уголовное дело длилось несколько лет. Фигурантами стали экс-начальник Восточного РЭС «Донэнерго» Павел Трунов и старший мастер Игорь Безземельный (обвинение в причинении смерти по неосторожности и уничтожении имущества по неосторожности), а также бывшая замглавы Пролетарского района Марина Беляева (обвинение в халатности за несвоевременное выявление свалки).

В октябре 2024 года Трунова приговорили к двум годам и двум месяцам колонии. Он был освобождён от наказания из-за истечения срока давности. Дело против Безземельного прекращено в связи с его смертью, а против Беляевой — из-за истечения срока давности.

В начале 2025 года Павел Трунов пытался обжаловать приговор первой инстанции, однако у него это не вышло. Трунов считает себя невиновным и добивается пересмотра дела.

Защита Павла Трунова сообщила Dondaу, что подала жалобу на приговор в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в городе Краснодаре.

Адвокаты уверены, что и размер ущерба был установлен неверно. Также не доказана прямая вина сотрудников «Донэнерго», а истинное виновное лицо не установлено и не привлечено к ответственности.
Фото: DonDay
