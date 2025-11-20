Новости
В Первомайском районе Ростова-на-Дону планируется создание двух новых переулков

В Первомайском районе Ростова-на-Дону планируется создание двух новых переулков. Информация об этом была опубликована на веб-сайте городской администрации 18 ноября в соответствующем постановлении.

Один из этих переулков будет проложен на территории бывшего аэропорта. Переулок Вертолетостроителей будет ориентирован перпендикулярно бульвару Героев СВО и параллельно бульвару Авиаторов.

Другой переулок под названием Воздвиженский соединит два параллельных проспекта: проспект Орлова-Денисова и проспект Андрея Байкова.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
