Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Первомайском районе Ростова-на-Дону планируется создание двух новых переулков. Информация об этом была опубликована на веб-сайте городской администрации 18 ноября в соответствующем постановлении.Один из этих переулков будет проложен на территории бывшего аэропорта. Переулок Вертолетостроителей будет ориентирован перпендикулярно бульвару Героев СВО и параллельно бульвару Авиаторов.Другой переулок под названием Воздвиженский соединит два параллельных проспекта: проспект Орлова-Денисова и проспект Андрея Байкова.