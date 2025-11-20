Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Стали известны подробности пожара в Семикаракорском районе, в котором погиб двухлетний мальчик

Стали известны подробности пожара в Семикаракорском районе, в котором погиб двухлетний мальчик

Трагическое происшествие случилось в Семикаракорском районе, где в результате пожара погиб двухлетний малыш. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств трагедии, возбуждено уголовное дело.

Стали известны дополнительные подробности ужасного пожара, случившегося вчера в хуторе Слободском по улице Ященко, 7, унесшего жизнь двухгодовалого мальчика.

Установлено, что в момент начала пожара ребенок находился в доме без присмотра. Пламя, распространившееся на четыре квадратных метра, было потушено до приезда пожарных. Внутри дома, где произошло возгорание, было обнаружено тело погибшего ребенка. Причины, вызвавшие пожар, в настоящее время устанавливаются следствием.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Ростовской области, причиной гибели ребенка стало отравление токсичными веществами, образовавшимися в результате горения. Прокуратура проводит проверку по факту гибели мальчика и контролирует ход следствия по возбужденному уголовному делу.

Ранее Следственным комитетом Ростовской области было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.