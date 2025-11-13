Ростовскую область накрыли экстремально сильные магнитные бури

Фото: Rostov.ru

На Ростовскую область обрушились экстремально сильные магнитные бури. Соответствующий прогноз публикуют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Шторм начался около полуночи 13 ноября. По силе геомагнитные удары достигли балла G4 (очень сильная буря) и практически достигли уровня G5 (экстремально сильная буря). Буря продлится как минимум до полудня.Отметим, что сильная магнитная буря может иметь последствия, в том числе вывести из строя космические аппараты, нарушить связь или магистральные линии электропередачи.Метеозависимым людям в этот период следует больше отдыхать и отказаться от тяжелых нагрузок.