Ростовскую область накрыли экстремально сильные магнитные бури
На Ростовскую область обрушились экстремально сильные магнитные бури. Соответствующий прогноз публикуют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Шторм начался около полуночи 13 ноября. По силе геомагнитные удары достигли балла G4 (очень сильная буря) и практически достигли уровня G5 (экстремально сильная буря). Буря продлится как минимум до полудня.
Отметим, что сильная магнитная буря может иметь последствия, в том числе вывести из строя космические аппараты, нарушить связь или магистральные линии электропередачи.
Метеозависимым людям в этот период следует больше отдыхать и отказаться от тяжелых нагрузок.