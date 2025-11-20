Под Ростовом дотла сгорел минивэн вместе с гаражом

Фото: соцсети

В Аксайском районе, под Ростовом, сгорел гараж вместе с минивэном. Инцидент произошел 20 ноября в поселке Темерницком.Поздно ночью жители заметили пожар на улице Сосновой. Огонь охватил гараж, расположенный на территории частного домовладения. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия.Как уточнили в региональном МБУ УПЧС, спасатели смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.Тем не менее автомобиль марки «Хендай Старекс» полностью уничтожен огнем.