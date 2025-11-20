Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом дотла сгорел минивэн вместе с гаражом

Под Ростовом дотла сгорел минивэн вместе с гаражом
В Аксайском районе, под Ростовом, сгорел гараж вместе с минивэном. Инцидент произошел 20 ноября в поселке Темерницком.

Поздно ночью жители заметили пожар на улице Сосновой. Огонь охватил гараж, расположенный на территории частного домовладения. Специалисты оперативно прибыли на место происшествия.

Как уточнили в региональном МБУ УПЧС, спасатели смогли локализовать пожар и предотвратить его распространение на площади 100 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Тем не менее автомобиль марки «Хендай Старекс» полностью уничтожен огнем.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.