В Ростове-на-Дону на Гайдара полыхает грузовик

В Ростове-на-Дону на улице Гайдара 20 ноября загорелся грузовик, припаркованный рядом со складом маркетплейса.

Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых видно, как огонь охватил кабину фуры. По словам свидетелей, никто не пострадал: водитель успел покинуть транспортное средство, а товар был оперативно выгружен.

На данный момент от регионального управления МЧС не поступало официальных комментариев по поводу инцидента.
Фото: соцсети
