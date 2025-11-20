В Ростове-на-Дону на Гайдара полыхает грузовик

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Гайдара 20 ноября загорелся грузовик, припаркованный рядом со складом маркетплейса.Очевидцы поделились в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, на которых видно, как огонь охватил кабину фуры. По словам свидетелей, никто не пострадал: водитель успел покинуть транспортное средство, а товар был оперативно выгружен.На данный момент от регионального управления МЧС не поступало официальных комментариев по поводу инцидента.