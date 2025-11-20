Новости
Двухлетний мальчик погиб в жутком пожаре в Ростовской области

В Ростовской области на пожаре погиб двухлетний мальчик. О трагедии сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло ночью 19 ноября в Семикаракорском районе. В хуторе Слободском на улице Ященко,7, что-то загорелось в одной из комнат. Практически мгновенно пламя поглотило всё помещение и находившуюся там обстановку. В эпицентре возгорания оказался двухлетний малыш. Согласно предварительной информации, в момент трагедии за ребенком не осуществлялся должный надзор со стороны взрослых.

Возгорание на площади в четыре квадратных метра было ликвидировано до приезда специалистов пожарной службы. К сожалению, ребенок скончался на месте. В Главном управлении МЧС по Ростовской области заявили, что причины возникновения пожара и обстоятельств гибели ребенка в настоящее время выясняются.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
