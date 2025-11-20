В доме на Самаркандской в Ростове сняли режим повышенной готовности

Фото: Дондей

В мае в доме № 70 на Самаркандской в Ростове появилась динамика расхождений существующих трещин. Власти решили эвакуировать жильцов. Им разрешили взять только самое необходимое. Ростовчан разместили в маневренном фонде в Суворовском.На месте ввели режим повышенной готовности. Специалисты на протяжении года мониторили состояние здания. По итогам экспертизы выяснилось, что здание подлежит ремонту. Был подготовлен проект, направленный на укрепление грунта под фундаментом и усиление несущих конструкций. В администрации города заявили, что ремонтные работы провели.В связи с этим снят режим повышенной готовности.Главный по дому Сергей Борисенко сообщил, что жильцы смогут вернуться в свои квартиры до конца года, информирует портал DonDay.- В подъезде был проведен ремонт, заменены канализационные стояки, - отметил Сергей. - Собственники квартир ждут официального разрешения от администрации района, чтобы вернуться домой.