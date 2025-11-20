Электропоезд сбил ростовчанина, который нарушил правила безопасности

Фото: Соцсети

В Ростове электропоезд нанес травмы 49-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.По предварительной информации, 49-летний мужчина проигнорировал правила безопасности при нахождении вблизи железнодорожного полотна, что обернулось несчастным случаем. Пострадавшего доставили в больницу, где он в данный момент находится под присмотром медицинского персонала.Представители органов правопорядка в очередной раз обращают внимание граждан на необходимость строгого соблюдения мер предосторожности рядом с железной дорогой. Из-за значительной массы и высокой скорости состава экстренная остановка практически невозможна. Длина тормозного пути может достигать километра, при этом за секунду поезд проезжает около 20 метров. Чтобы избежать трагических инцидентов, рекомендуется убирать наушники и выключать любые устройства, отвлекающие внимание, при приближении к железнодорожным путям.