Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Электропоезд сбил ростовчанина, который нарушил правила безопасности

Электропоезд сбил ростовчанина, который нарушил правила безопасности

В Ростове электропоезд нанес травмы 49-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительной информации, 49-летний мужчина проигнорировал правила безопасности при нахождении вблизи железнодорожного полотна, что обернулось несчастным случаем. Пострадавшего доставили в больницу, где он в данный момент находится под присмотром медицинского персонала.

Представители органов правопорядка в очередной раз обращают внимание граждан на необходимость строгого соблюдения мер предосторожности рядом с железной дорогой. Из-за значительной массы и высокой скорости состава экстренная остановка практически невозможна. Длина тормозного пути может достигать километра, при этом за секунду поезд проезжает около 20 метров. Чтобы избежать трагических инцидентов, рекомендуется убирать наушники и выключать любые устройства, отвлекающие внимание, при приближении к железнодорожным путям.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.