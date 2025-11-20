Новости
В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются туман и дождь

Синоптики прогнозируют туман и дождь в ближайшие сутки. Об этом свидетельствуют прогнозы Северо-Кавказского УГМС.

Таким образом, в течение 20 и 21 ноября в Ростовской области ожидаются туманы, а ночью – небольшой дождь. Столбики термометров ночью достигнут +8…+13 градусов, а при прояснениях по северу и востоку – до +2 градусов. Днем температура воздуха ожидается до +11…+16 градусов, а по югу – до +19 градусов.

В этот период жителям следует быть внимательнее на дорогах. Нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию на проезжей части.
Фото: DonDay
