В Ростовской области заказчика и победителя госзакупки представлял один и тот же человек

Фото: Соцсети

В Ростовской области антимонопольная служба выявила подозрение на коррупционный сговор при проведении торгов. По данным ведомства, интересы заказчика и победителя тендера представляло одно и то же лицо. Речь идет об аукционе на проведение строительных работ по обеспечению водоснабжением многодетных семей в Азове.В апреле 2025 года администрация города объявила конкурс на прокладку водопроводных и канализационных сетей в строящемся микрорайоне для многодетных семей. Согласно условиям аукциона, общая стоимость работ оценивалась примерно в 500 миллионов рублей, а завершение строительства в юго-западной части города планировалось к 18 ноября 2026 года.Несмотря на наличие предложений с более выгодными ценами и полное соответствие условиям, победителем была выбрана компания «Полимерспецстрой».После объявления результатов несколько участников подали официальные жалобы в ФАС, утверждая, что их заявки были отклонены необоснованно. В качестве причины отказа указывались неточности в предоставленных документах, в частности, в контракте, подтверждающем опыт выполнения схожих работ.Другие компании также предоставили заявления, оспаривающие достоверность указанной информации. Они утверждали, что все представленные ими документы являются подлинными и подтверждаются соответствующими актами, соглашениями и справками.В результате расследования антимонопольный орган установил, что интересы заказчика и фирмы-победителя представлял один и тот же человек. Ключевым моментом стало то, что подготовкой документации для «Полимерспецстроя» занималось лицо, непосредственно связанное с заказчиком, что указывает на ограничение конкуренции.Городская администрация выразила несогласие с выводами ФАС и подала апелляцию в суд. В настоящее время дело находится на рассмотрении в судебных инстанциях.