В Ростовской области посчитали, сколько уйдёт из семейного бюджета на покупку масок и перчаток

Rostov.ru подсчитал, сколько в месяц потратит среднестатистическая семья в Ростовской области на лицевые маски и перчатки. Стоимость такого защитного набора составлялась из расчёта на двух взрослых и одного ребёнка.По данным департамента потребительского рынка региона, цены на маски (одноразовые и многоразовые) варьируются от 20 до 200 рублей.Защитное средство стоимостью 20 рублей найти довольно сложно, средняя цена на одноразовую повязку составляет 35 рублей, на тонкую многоразовую — 50 рублей за штуку.Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, маску нужно менять каждые два-три часа. Средний рабочий день длится восемь часов, плюс два часа на дорогу, то есть в сутки требуется примерно четыре маски. В месяце — 22 рабочих дня (88 масок). Плюс на выходных каждый человек хотя бы один раз выходит в магазин (8 масок). Таким образом, при условии покупки самых дешёвых защитных средств в месяц придётся потратить 1 920 рублей. Если брать по 35 рублей за штуку, то выйдет 3 360 рублей, по 50 рублей за штуку — 4 800 рублей.Ребёнок, даже проходя обучение дистанционно, всё равно выходит на улицу, чтобы сходить в магазин, выкинуть мусор или выгулять собаку. При расчёте, что он будет использовать одну маску в сутки, выйдет 600, 1 050 или 1 500 рублей.Таким образом в месяц семья из трёх человек потратит от 4 440 до 11 100 рублей на маски.Выгоднее приобретать плотные тканевые многоразовые средства защиты, которые можно каждый день стирать и проглаживать утюгом. Их цена составляет порядка 200 рублей за штуку. Таких достаточно приобрести каждому взрослому по четыре штуки (1 600 рублей на двоих), ребёнку — одну. В общей сложности выйдет 1 800 рублей.В Роспотребнадзоре также рекомендуют носить перчатки в общественных местах. Если надевать их только во время поездки в общественном транспорте или в магазине, то получится примерно две пары в рабочий день, одна — в выходной. Пара защитных перчаток стоит около десяти рублей, в месяц выйдет 520 рублей на одного взрослого и 300 — на ребёнка.Так, на набор одноразовых масок и перчаток донская семья потратит от 5 740 до 12 440 рублей.