Управление Пенсионного фонда Новочеркасска закупит одноразовые медицинские маски на 128 тысяч рублей



В Новочеркасске межрайонное управление Пенсионного фонда потратит на покупку медицинских масок почти 130 тысяч рублей. Поставщика товара ведомство ищет через сайт госзакупок. Соответствующая заявка опубликована 16 марта.



УПФР Новочеркасска собирается приобрести 400 упаковок одноразовых медицинских масок. В каждой упаковке должно быть не менее 50 штук. Поставщик продукции определится в результате аукциона 26 марта. Товар должен быть поставлен в течение 15 дней после заключения контракта.



Добавим, что в Ростовской области на протяжении последних недель зафиксирован дефицит медицинских масок. Во время мониторинга 92 аптек эта продукция была в наличии только в четырёх. Местные чиновники даже предложили ростовчанам самостоятельно изготавливать защитные маски.