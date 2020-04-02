Предприятия Дона разворачивают производство медицинских масок

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Швейные предприятия Ростовской области разворачивают производство защитных и медицинских масок. В ближайшие дни на Дону планируют ликвидировать дефицит этого востребованного товара.До сих пор в донском регионе работало одно предприятие, выпускающее медицинские маски. Всего в России таких насчитывалось 18. В обычном режиме донская компания «Фармацевт» производила от 5 до 10 тысяч масок в сутки. На сегодняшний день объёмы производства увеличены до 25 тысяч масок в сутки.Изготовленные компанией медицинские маски поступают в медицинские учреждения по ранее заключенным контрактам. Ещё часть попадает в социальные аптеки.В ближайшие дни к пошиву масок приступают швейные предприятия Дона. Среди них - не только крупные и средние предприятия, но и небольшие ателье. Уже сегодня в Шахтах делают 12 000 масок в сутки. Порядка 10 000 изделий выпускают в Новошахтинске. Аналогичные производства запускаются в Таганроге и Батайске. Налаживается линия в Белой Калитве. Также местные власти ведут переговоры с крупнейшим швейным предприятием Ростовской области – компанией «Глория Джинс».По словам Игоря Буракова, развертывание производства медицинских масок для швейных предприятий - ещё и способ сохранить рабочие места и не уходить на карантинные каникулы.Технология выпуска такой продукции разворачивается довольно быстро. Однако проблема заключается в том, что значительная часть материалов и оборудования для производства масок сегодня – китайские.Федеральное министерство промышленности поможет организовать поставки сырья для производства масок. Заказами предприятия обеспечит департамент потребительского рынка области. По данным ведомства, на сегодняшний день региону требуется 4,5 миллиона защитных масок.Изготовленные на Дону маски поступят в продажу в крупные сети, которые торгуют продуктами питания. Некоторые ретейлеры, работающие в Ростовской области, самостоятельно нашли дополнительных поставщиков защитных масок. В ближайшее время они появятся в продаже. Региональные власти полагают, что эти меры позволят ликвидировать в области дефицит одного из самых востребованных товаров на сегодняшний день.Ранее федеральный Минпромторг направил в Ростовскую область более 500 тысяч медицинских масок из предназначенной для региона квоты. В первую очередь они переданы в медицинские учреждения, а также структурам, обеспечивающим правопорядок и соблюдение режима самоизоляции.